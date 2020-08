Passasjerar på hurtigruteskipet Fridtjof Nansen bedne om å halde seg på lugaren

innenriks

Dei første testane blir leverte i Ålesund tysdag for rask analysering. Hurtigruten kjem tilbake med meir informasjon om testresultat når desse er klare, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Fire av mannskapet er isolert om bord med lette forkjølingssymptom.

Ekspedisjonscruiseskipet er undervegs på eit to veker langt cruise frå Hamburg, langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Det er 171 passasjerar og 162 mannskapsmedlemmer om bord.

– Vi tek alle forholdsreglar. På MS Roald Amundsen er så å seie alle i mannskapet som har testa positivt, utan noka form for symptom. Derfor har vi bestemt oss for å teste alle i mannskapet på ekspedisjonscruiseskipa MS Spitsbergen og MS Fridtjof Nansen for å vere på den heilt sikre sida. Også alle gjestene på begge ekspedisjonscruiseskipa får tilbod om å teste seg, seier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten i pressemeldinga.

