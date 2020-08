Miljøministeren vil sjå på oppfølging av utslepp

innenriks

Overfor Klassekampen gjer statsråd Sveinung Rotevatn (V) det likevel klart at han vil gå gjennom praksisen.

Avisa har omtalt at berre elleve av 3.528 utslepp dei 15 siste åra er politimelde av Miljødirektoratet. Ingen er melde av Petroleumstilsynet.

Varsla i stortingsmelding

Ifølgje Rotevatn vil regjeringa vurdere praksisen med bruk av meldingar og gebyr – noko som vart varsla i ei stortingsmelding om miljøkriminalitet i april.

– Vi må vere sikre på at vi har ein god praksis i dag. Så dette vil vi følgje opp, seier Rotevatn.

Ifølgje stortingsmeldinga utgjer utslepp av kjemikaliar rundt 80 prosent av dei ulovlege, akutte utsleppa på norsk sokkel.

– Så vi er nøydde til å snu alle steinar, til dømes med tanke på kjemikalieutsleppa, der vi har ei negativ utvikling. Då må vi som er ansvarlege politikarar sjå på om dagens praksis er god nok. Eg skal ikkje konkludere på det no, men seier at vi kjem til å sjå på det, seier Rotevatn til Klassekampen.

Spørsmål til statsrådar

SVs Lars Haltbrekken har varsla at partiet vil sende skriftlege spørsmål om saka til klima- og miljøministeren.

– Det ser ut som det er heilt Texas på norsk sokkel for tida. Gjennom mange år har miljøstyresmaktene sett gjennom fingrane med ei lang rekkje ulovlege utslepp. Vi fryktar dette har ført til at selskapa tenkjer det er lett å få tilgiving for ulovlege utslepp og seinare eit utvida utsleppsløyve, uttalte Haltbrekken til NTB søndag.

Aps Espen Barth Eide vil ha olje- og energiminister Tina Bru (H) til å gjere greie for Petroleumstilsynets arbeid.

– Sjeldan tent med melding

Seksjonsleiar for petroleumsverksemd i Miljødirektoratet, Ann Mari Vik Green, har uttalt til Klassekampen at dei sjeldan er tente med ei melding. Ho opplyser at direktoratet har fleire andre verkemiddel mot miljøskadelege, ulovlege utslepp – det viktigaste av dei tett oppfølging med selskapet.

– Det er ein argumentasjon som gjeld få andre sektorar i samfunnet. Det er sikkert fint med ein prat med politiet viss ein har køyrt for fort, men ein får bot uansett, sa Bellona-leiar Frederic Hauge til Klassekampen måndag.

