Hurtigruten: Styret har full tillit til konsernsjef Skjeldam

innenriks

– Hurtigruten er i ein krevjande situasjon. Det viktigaste no er å ta vare på mannskap, tilsette og gjestar på ein god måte, komme til botnen av det som har skjedd, og over tid reetablere tilliten til selskapet, skriv styreleiar Trygve Hegnar i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Skjeldam beklaga situasjonen på ein pressekonferanse måndag på vegner av selskapet. Han sa at dei har bestilt ei ekstern gransking, og han fastslo at det var ansvaret hans som øvste leiar at situasjonen vart som han vart.

– Styret har full tillit til Daniel Skjeldam og støttar han og dei tilsette i dette viktige arbeidet, heiter det vidare i pressemeldinga frå styret.

36 besetningsmedlemmer og seks passasjerar har førebels testa positivt for koronaviruset etter to seglasar med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Skjeldam vedgjekk òg dei ikkje hadde følgt prosedyrane, og at filippinarane som jobba på skipet, ikkje hadde vore i karantene før dei gjekk om bord.