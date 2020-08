Aksjonsleiar etterlyser at nokon blir haldne ansvarleg

innenriks

– Det er godt å høyre at det er departementet og Nav som har hovudansvaret. Utvalet kjem med ein knusande dom, seier leiar for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

Utvalet har ikkje vurdert om Nav-skandalen bør få konsekvensar for personar eller etatar, noko Thoresen saknar.

– For dei ramma i denne saka er det viktig at nokon blir stilte til ansvar. Nokon må gå inn og seie at «eg har ikkje gjort jobben min». Dei feila som er gjorde, er heilt utanfor normal fatteevne, seier ho.

Thoresen meiner òg at det må konkluderast med at skandalen strekkjer seg tilbake til 1994, slik eit fleirtal på fire i utvalet meiner. Tre av dei meiner at praksisen ikkje var feil før i 2012.

Thoresen meiner det blir gitt for dårleg informasjon til dei ramma, og seier at fleire framleis ventar på å kome i gang med livet sitt igjen fordi sakene er lagde til sides.

– Dei seier unnskyld, men ei unnskyldning kan aldri rette opp i eit øydelagt liv, seier Thoresen.

(©NPK)