Årets største oljefunn i Nordsjøen

Oljeselskapet Neptune Energy er operatør for Dugong-lisensen med ein eigardel på 40 prosent. Funnet i leitebrønnen er rekna ut til å utgjere opptil 19 millionar standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalentar eller opptil 120 millionar fat med olje.

– Dette er eit betydeleg og strategisk viktig funn for Neptune Energy. Dugong-funnet kan opne for fleire interessante moglegheiter i omkringliggjande lisensar, og har potensialet til å bli eit nytt kjerneområde for Neptune Energy i Noreg, seier administrerande direktør Odin Estensen i Neptune Energy Noreg i ei pressemelding.

Dugong-lisensen ligg 158 kilometer vest for Florø. Det består av to reservoar som ligg på mellom 3.250 og 3.500 meter under havet.

I tillegg til Neptune Energy har Concedo, Petrolia Noco og Idemitsu Petroleum Norge ein eigardel på 20 prosent kvar.

I mars i år gjorde Neptune Energy saman med Equinor eit litt mindre funn aust på Sigrun-feltet.

