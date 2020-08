Tommy Sharif vedtek førelegg for Facebook-hets mot Stormberg-eigar

innenriks

Straffesaka skulle eigentleg opp for Nedre Romerike tingrett fredag 14. august.

– Ein dag borte frå verkstaden kostar mykje pengar. Å ta opp tida til advokatar og rettsvesenet er jo òg litt drygt. Denne gongen vel eg å høyre på råda eg har fått. Eg betaler førelegget og set inn tid og krefter på verkstaden og straumen av nøgde kundar, skriv Sharif på Facebook.

Ifølgje tiltalen publiserte Sharif innlegg på Facebook om at han skulle oppsøkje Olsen mot hans vilje. Ved eitt tilfelle skal han ha reist til Olsens arbeidsplass i Kristiansand og opphalde seg der i noko tid.

I februar vart Sharif dømd til å betale Olsen 130.000 kroner i oppreisningserstatning. Årsaka var at Sharif la ut innlegg på Facebook der han mellom anna hevda at turtøyprodusenten Stormberg utnyttar Nav-systemet, og at eigaren har sylta ned pengar i Kina.

Sharif er tidlegare dømd til fengsel i ni månader for skatteunndraging og rekneskapsrot.

