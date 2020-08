Sp vil ha med Frp på opprør mot politireforma

innenriks

Ifølgje Klassekampen tek Vedum til orde for ein brei gjennomgang av politiberedskapen i landet når saka blir behandla til hausten, og partiet treng Frps støtte for å få fleirtal.

– Det vi må utfordre Frp på i haust er: Meiner dei at det som står i den ekstremt syltynne politimeldinga er rett svar for politiet, eller meiner dei at det er feil? seier Sp-leiaren.

Mellom anna tek han for seg reduksjonen i tenestestader, og dei første punkta hans er å styrkje dette. Her møter han likevel motstand frå Per-Willy Amundsen, Frps justispolitiske talsperson, som meiner talet på kontor ikkje er viktig.

– Dei lever i 1970

Amundsen, som var justisminister frå desember 2016 til januar 2018, understrekar at politireforma har styrkt evna til å handtere ny kriminalitet og at det ikkje held berre med nærpoliti.

– Vi treng begge delar. Vi treng spesialisert politi som kan ta tak i datakriminalitet. Det har jo kravd ei sentralisering. Viss vi skulle følgt Senterpartiets logikk, så hadde vi ikkje hatt kompetanse til å handtere overgrep mot barn på nett. Dei lever i 1970 eller noko sånt, seier Amundsen.

Redusert til tolv distrikt

Nærpolitireforma vart vedteken av Stortinget i juni 2015. Dagens fire regjeringsparti og Arbeidarpartiet var med på forliket. 27 politidistrikt vart kutta til 12. Talet på tenestestader vart reduserte frå 340 til 217.

I fjor haust trekte Ap si støtte til reforma fordi partiet meiner norsk politi har utvikla seg i feil retning.

