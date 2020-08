NHO-topp fryktar konsekvensane av smitteutbrotet på hurtigruta

innenriks

– Det er viktig at Hurtigruten og styresmaktene er transparente og opne om alle fakta og detaljar i denne saka slik at folk får tillit til at dette blir handtert på best mogleg måte, seier styreleiar Mona Jacobsen Saab til Nord24.

NHO-toppen fryktar konsekvensane av smitteutbrotet for reiselivet, som har vore blant aktørane som har slite mest under koronasituasjonen.

– Eg håpar at situasjonen ikkje eskalerer meir enn han har gjort, og at det i framtida kan vere ei viss drift og opning i reiselivsnæringa med turistar – sjølvsagt innanfor forsvarlege rammer, seier ho vidare.

