Mann døydde etter frontkollisjon i Nordland

Politiet stadfestar at det var Olav Arnt Larsen (69) frå Bodø som døydde natt til måndag etter å ha vore involvert i ein frontkollisjon søndag ettermiddag.

I tillegg har sjukehuset opplyst at resten av dei involverte i ulykka no er kategoriserte som éin alvorleg skadd og to med moderate skadar.

Politiet har på bakgrunn av vitneskildringar fått eit bilete av kva som har skjedd, men seier det står att ein god del etterforsking før dei vil seie noko konkret om ulykka ved Røkland i Saltdal kommune.

