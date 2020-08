MS Spitsbergen går til fastlandet

innenriks

Årsaka er uvisse om smittesituasjonen om bord på skipet.

Sysselmannen på Svalbard har derfor bede skipet om å ikkje leggje til i Longyearbyen tysdag morgon, som opphavleg planlagt. Denne oppmodinga har skipet valt å følgje.

– Svalbard er i ein sårbar situasjon. På grunn av uvissa rundt smittehandteringa om bord på MS Roald Amundsen og moglegheita for at noko liknande kan skje på MS Spitsbergen, tør vi ikkje ta sjansen på at mannskap og passasjerar skal gå i land i Longyearbyen eller dei andre busetjingane på Svalbard, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Oppmodinga er gjord i samråd og forståing med sentrale styresmakter.

Skipet vil førebels liggje for anker i Adventfjorden i vente på å få floge inn utstyr til testing av mannskap og passasjerar. Viss vêrforholda gjer det vanskeleg å få levert utstyret om bord, vil skipet gå direkte til fastlandet. Det er for augneblinken tåke i området, men Sysselmannen ønskjer å få utstyr om bord for å kunne få sett i gang testing så fort som mogleg.

På grunn av koronasmitten om bord på Roald Amundsen, og mogleg smitte om bord på Fridtjof Nansen – som er på veg til Tyskland – har Hurtigruten måndag bestemt å stoppe alle ekspedisjonscruise inntil vidare.

Det betyr at MS Spitsbergen uansett skal inn til fastlandet for å avslutte turen sin. Skipet seglar no eit Svalbard rundt-cruise. Også ekspedisjonsskipet Fram, som skulle starta ein seglas til Island tysdag, har fått innstilt alle turane sine.

