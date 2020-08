innenriks

Seglingar med ekspedisjonscruiseskipa blir stoppa både i og utanfor norsk farvatn, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Dei siste dagane har handla om to ting. Å ta vare på gjester og kollegaer – og å bidra til å spore og avgrense smitten. Vi jobbar tett saman med Folkehelseinstituttet (FHI), Tromsø kommune og andre aktørar for å handtere situasjonen best mogleg, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.