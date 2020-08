Høie: Tilliten til Hurtigruten er svekt

innenriks

– Det trur eg vi må seie i denne situasjonen, og så er det jobben deira å gjere noko med det. Det er klart dei har vore ein av pådrivarane for at regjeringa skulle opne for opp denne typen aktivitet. Derfor er det synd vi har komme i denne situasjonen, svara Høie på spørsmål frå TV 2 på pressekonferansen måndag.

Han sa at han reagerer kraftig på at Hurtigruten ønskte å halde utbrotet hemmeleg. Høie seier at han først fekk vite at dei hadde planar om å sende ut informasjon til dei om bord og så leggje ut ei nettsak.

– Eg fekk seinare beskjed om at dei berre ville sende ut informasjon til passasjerane, men ikkje leggje ut nettsak. Eg fekk fredag beskjed om at dei verken hadde gjort det eine eller det andre. Det overraskar meg, sa helseministeren.