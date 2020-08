Fylkeslegen skal granske smitteutbrot på hurtigrute

innenriks

– Vi har vedteke å granske den aktuelle saka, og det vil skje i samråd med Helsetilsynet, seier fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark til kanalen.

I alt 40 personar, blant dei fire passasjerar og 36 blant mannskapet på Roald Amundsen, hadde søndag fått påvist koronasmitte. Folkehelseinstituttet har varsla 69 kommunar om å følgje opp passasjerane på skipet, og framleis ventar mange av dei i alt 386 passasjerane på prøvesvara sine.

33 av dei 36 blant mannskapet som er smitta, er frå Filippinane. Ein hypotese er at smitten kjem derifrå.

Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam har sagt at dei har følgt internasjonale reglar, og at filippinsk mannskap gjekk rett på jobb utan å ha hatt i karantene eller vorte testa på norsk jord først. Selskapet har no stramma inn regelverket for utanlandsk mannskap.

Søndag opplyste Helsedirektoratet til TV 2 at regelen er mannskap frå «raude land» som skal mønstre på skip, skal gjennomføre karantene i Noreg, og at det ikkje held at dei blir testa i heimlandet sitt.

Også politiet har opplyst at dei vil undersøkje i samband med koronautbrotet på hurtigruteskipet. Reiarlaget har sagt at dei vil samarbeide.

(©NPK)