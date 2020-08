FHI: Tilrår at Sveits og Tsjekkia blir «raude» – òg Polen kan bli det denne veka

innenriks

– Det er stigande smittetal i ein god del land i Europa. Slik situasjonen er no, har Sveits og Tsjekkia så høge tal at vi vil tilrå at dei blir «raude» land, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på ein pressekonferanse måndag.

Ho legg til at Polen kan bli «raudt» mot slutten av veka.

Dei gjer annakvar veke vurderingar av smittesituasjonen i EØS- og Schengenområdet med tanke på innreisekarantene.

For dei fleste land i Europa er vurderinga som vart gjort for fjorten dagar sidan, framleis gjeldande, ifølgje Vold.