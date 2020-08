Færre studentar i bustadkø

innenriks

Berre éi veke før studiestart står heile 12.810 studentar står i kø for å få studentbustad, viser tal frå studentsamskipnadene.

Talet er redusert med nesten 5.000 studentar frå i fjor på same tidspunkt.

– Noko av nedgangen må sjåast i samanheng med koronasituasjonen, men tala viser at satsinga til regjeringa på studentbustader fungerer, seier leiar Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Han understrekar at samskipnader, kommunar og regjering framleis må jobbe saman for å auke talet på studentbustader, spesielt no som talet på studentar aukar.

