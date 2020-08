Endå éin passasjer på hurtigruteskip koronasmitta

innenriks

– Frå vi gav siste status i går, har vi fått eitt nytt positivt tilfelle. Det er ein passasjer frå siste seglas som er innlosjert i Tromsø, sa ordføraren.

Han fortel at rundt 100 personar i kommunen har jobba på spreng gjennom heile helga med virusutbrotet, og at arbeidet vil halde fram gjennom veka. Samarbeidet er godt med Hurtigruten og Folkehelseinstituttet, ifølgje Wilhelmsen.

Han samanfattar at det ser ut til at få av passasjerane på skipet er smitta, og at kommunen har ganske god kontroll på situasjonen.

Tek litt tid å få oversikt

Dei aller fleste av passasjerane som høyrer heime i andre delar av landet, har forlate Tromsø. Oppfølginga av desse ligg under Folkehelseinstituttet, opplyser ordførar Wilhelmsen.

Passasjerar som er i karantene i Tromsø, kan reise heim dersom dei ikkje bruker offentleg transport og følgjer karantenekrava gjennom heile reisa. Dei kan dermed ikkje ta fly, båt eller buss.

Den høgaste prioriteten no er å følgje opp dei som har testa positivt og forhindre vidare smitte. Så er det slik at sjukdommen har ei viss inkubasjonstid, som gjer at det tek litt tid før vi får oversikta over den totale rekkjevidda av smitteutbrotet, seier han.

Totalt er 36 av mannskapet og fem passasjerar stadfesta smitta av koronaviruset i samband med dei to seglasane med hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Hurtigruten: – Vi har gjort feil

Tidlegare på dagen kunngjorde Hurtigruten at dei innstiller alle seglasar med ekspedisjonscruisa Roald Amundsen, Fridtjof Nansen og Spitsbergen inntil vidare.

Reiarlaget grunngir dette med smitteauke internasjonalt og svikt i eigne rutinar i samband med smitteutbrotet på skipet.

– Dette er ein alvorleg situasjon for alle som er ramma. Vi har ikkje vore gode nok, og vi har gjort feil. På vegner av alle oss i Hurtigruten er eg lei meg for det som har skjedd. Vi tek ansvaret vårt fullt ut, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i ei pressemelding måndag formiddag.