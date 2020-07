Sanner: Noreg ikkje tent med eigen teknologi-særskatt

innenriks

Ifølgje NRK meiner finansministeren at Noreg ikkje er tent med å innføre ein eigen norsk særskatt for selskap som Google og Facebook, slik mellom anna Frankrike og Storbritannia har gått inn for.

– Målet mitt er at vi skal finne ei internasjonal løysing. Vi har fullt trykk på det internasjonale sporet. Det er det som tener norske interesser aller best, seier Sanner.

Samtidig meiner han at Noreg ikkje kan leve med at nokon store selskap ikkje betaler skatt av verdiskapinga som skjer her i landet.

(©NPK)