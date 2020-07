Ny vurdering av Sverige-opning neste veke

innenriks

Danmark opna torsdag for reiser til og frå alle svenske regionar, men Noreg vil ikkje gjere det same, seier helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen på fredag.

– Vi er veldig glade for at talet på smitta går nedover hos naboane våre i aust, og det inneber at vi forhåpentleg kan opne for fleire svenske regionar neste veke, seier Høie.

Han seier òg at regjeringa ikkje vil opne for regionvise vurderingar av land utanfor Norden med det første. Det skal takast grundige vurderingar før land utanfor Europa blir opna.

– Sjølv om vi kan reise til ulike land, må ikkje dette blir oppfatta som ei oppmoding til å reise utanlands, understrekar Høie.

(©NPK)