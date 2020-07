Mann i 50-åra døydde i drukningsulykke på Sortland

innenriks

Det vart utført livreddande førstehjelp på staden etter at mannen hadde vorte henta opp frå havet, men livet hans stod ikkje til å redde, opplyser Nordland politidistrikt.

Vitne har forklart at mannen var på veg om bord i ein båt då han fall i havet. Politiet opplyser at det resterande mannskapet blir teke vare på av kriseteamet i kommunen.

– Politiet har starta ei undersøkingssak, og vi vil etterforske meir gjennom dagen, seier operasjonsleiar Remi Johansen i Nordland-politiet.

Han understrekar at politiet ikkje har nokon haldepunkt for at det dreier seg om noko anna enn ei ulykke. Politiet fekk melding om hendinga klokka 3.47 natt til fredag.

Mannen som døydde, var i 50-åra og busett i Møre og Romsdal. Pårørande er varsla, ifølgje politiet.

