– Ein bør unngå å vere tett på folk på buss, trikk og T-bane, seier helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen på fredag om koronasituasjonen.

Han påpeikar at det er viktig at folk gjer avtalar med arbeidsgivaren sin om moglegheitene for heimekontor.

