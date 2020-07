Halvparten av hotellgjestene forsvann i juni

innenriks

Dei utanlandske turistane var nesten heilt fråverande i juni, viser SSB-tal. Totalt for både hotell, campingplassar og vandrarheimar fall overnattinga av utanlandske turistar med 92 prosent.

Fallet var venta, sidan koronarestriksjonane for turistar frå andre land enn Danmark og Finland ikkje vart fjerna før 15. juli. Men heller ikkje dei norske turistane reiste som før i juni.

For dei norske heimeturistane var nedgangen 18 prosent. Totalt tyder det at fallet i overnattingar i Noreg var på 45,1 prosent målt mot same månad i fjor. Det er mindre enn falla i mars (55 prosent), april (84 prosent) og mai (62 prosent).

Det er store regionale forskjellar i kvar nordmennene ferierte. Nedgangen var på 64 og 59 prosent for Svalbard og Oslo, medan han berre var på 3,8 prosent for Agder og 10 prosent for Nordland.

Hotellovernattingane sokk aller mest, med 56 prosent mot juni i fjor. Hittil i år er det 46,2 prosent færre hotellovernattingar enn i fjor.

