Staten går inn med 26 millionar i Andøya Space Center

Investeringa går til ein førebuande prosjektfase for Andøya Space Port, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) torsdag.

– Andøya Space Port er eit nyskapande prosjekt, som kan gi fleire arbeidsplassar lokalt. Dette er dessutan ei interessant moglegheit for Noreg som romnasjon. Romsektoren utviklar seg i rakettfart, og dette kan gi gode moglegheiter for utvikling av kunnskap og teknologi på norsk jord, seier næringsministeren.

Satellittbase

Det vart i mai kjent at regjeringa vil gi Andøya Space Center inntil 365 millionar kroner i finansiering for å etablere ein satellittbase. Finansieringa er todelt. Den eine delen er i form av ei investering i selskapet på 282,6 millionar kroner, og den andre er eit tilskot på 83 millionar kroner. Kapitalutvidinga på 25,6 millionar kroner vil vere den første utbetalinga av ramma på 282,6 millionar kroner.

– Pengane skal gå til å byggje opp prosjektorganisasjonen, gjere grunnundersøkingar, tekniske utrekningar og forhandle kontraktar, seier næringsministeren.

Vilkår

For at Andøya Space Center skal kunne få heile eigenkapitalen og statsstønaden, må ei rekkje vilkår vere oppfylte, mellom anna å dokumentere at eigenkapitalen vil gi staten ei finansiell avkasting, og at løysinga er i samsvar med reglane om statsstønad i EØS-avtalen, opplyser Næringsdepartementet.

Selskapet må òg leggje fram ein plan som sikrar at interessene til andre næringar, som til dømes fiskerinæringa, at dei blir tekne vare på på ein ansvarleg måte.

