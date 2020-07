Politiet vil fengsle tre sikta for omfattande butikktjuveri

innenriks

Fungerande lensmann Sven Erik Midthjell ved Askøy og Øygarden lensmannskontor fortel til Bergens Tidende at vektarar ved Sartor storsenter på Sotra sette politiet på sporet. På senteret vart ein mann og ei kvinne i 30-åra tysdag kveld tekne for tjuveri frå tre butikkar.

Torsdag formiddag opplyser politiet til avisa at dei arresterte vil bli framstilte for varetektsfengsling.

– Dei to mennene og kvinna er sikta for grovt tjuveri eller medverknad til grovt tjuveri, seier politiadvokat Linn Mari Søfteland, som legg til at politiet vil krevje dei tre fengsla i fire veker med grunngivinga fare for gjentaking.

I samband med arrestasjonen vart to bustader i Bergen ransaka, og der vart det funne 47 bossekker med det politiet meiner er stolne butikkvarer. I ein av bustadene vart òg ein tredje mistenkt, ein mann i 40-åra arrestert.

Politiet meiner dei beslaglagde varene er tekne frå butikkar i Bergen og omland.

– Vi jobbar no med å få oversikt over tjuvegodset og kvar det stammar frå. Vi snakkar verdiar for over 100.000 kroner og sikkert meir enn det. Vi veit ikkje kor lenge dette har gått føre seg.

To av dei arresterte er ifølgje Midthjell tidlegare ukjende for politiet. To av dei arresterte er norske statsborgarar, den tredje utanlandsk.

