Noreg heng etter Sverige i del kvinnelege prestar

Tal frå årsrapporten til Kyrkja viser at det i fjor var totalt 35,9 prosent kvinner som var prestar i Den norske kyrkja. Det var i fjor tilsett 1.336 prestar her i landet. I Sverige er det no 1.533 kvinnelege prestar og 1.527 mannlege. Blant biskopane er det full likestilling i Noreg, seks av kvart kjønn,

Leiar av bispekollegiet, Olav Fykse Tveit, seier til Bergens Tidende at tala går den rette vegen.

– Eg vil tru at delen kvinner er høgare blant prestar under 45 år. Prestar sit lenge i stillinga, det er ikkje så mange alternative yrkesvegar, seier Tveit.

Biskop Tveit peikar òg på rekrutteringa og at kvinnedelen blant teologistudentar er aukande. Og no er 40 prosent av dei som søkjar prestestillingar i Den norske kyrkja kvinner.

– Det er ei endring som fører oss fram til endå meir likestilling og meir kjønnsbalanse i alle delar av kyrkja. Vi ser at striden om utnemning av kvinnelege prestar i kyrkja langt på veg er over, seier han.

Oslo har saman med Hamar bispedømme den høgaste kvinnedelen med snautt 46 prosent, medan til dømes Møre har 21,3 prosent kvinner blant prestane.

