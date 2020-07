Belgia blir raudt frå laurdag – fleire land i faresona

innenriks

Frå midnatt natt til laurdag må alle som kjem til Noreg frå Belgia i innreisekarantene på ti dagar, opplyser Utanriksdepartementet i ei pressemelding.

Landet har 31,8 koronasmittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, ifølgje Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Det ligg langt over nivået på 20 per 100.000 som blir kravd for å bli friteke for karantenekrav ved innreise. Belgia låg under det påkravde nivået sist torsdag, då førre vurdering vart gjord, men talet har stige raskt.

Folkehelseinstituttet følgjer òg Frankrike, Austerrike, Sveits og Tsjekkia tett. Her aukar smittetala òg raskt.

– Vi vil gjere ny vurdering av desse neste veke, seier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen om utviklinga i landa.

Tsjekkia ligg for augneblinken på 24,6 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar og er dermed over det tillatne nivået. Austerrike på 19,5 og Frankrike på 17,7 ligg tett opptil grensa.

