– Direktoratet har heile tida sagt at tunnel med innslag i Christies gate eller Peter Motzfeldts gate er ei betre løysing for kulturminneverdiane og verdsarven, og vi understrekar at vi framleis meiner dette, skriv dei i eit brev til Bergen kommune, melder Bergens Tidende.

Vidare i brevet påpeikar Riksantikvaren at Noreg har forplikta seg til å følgje retningslinjene som følgjer med verdsarvstatusen som Bryggen har, og at dette må takast omsyn til når trasé skal veljast.

