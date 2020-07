PST: Ingen konkret trussel mot id al-adha-feiringa

innenriks

– Det finst ingen spesifikk trussel mot feiringa av id al-adha i Noreg, skriv Politiets tryggingsteneste i ei pressemelding onsdag.

PST slår fast at det overordna trusselnivået i Noreg er moderat, og at vurderinga knytt til årets id al-adha-feiring ikkje endrar dette. PST vurderer det som mogleg at det vil skje forsøk på terrorhandlingar frå høgreekstreme eller ekstreme islamistar mot mål i Noreg dei neste 12 månadene.

– For det første blir høgtida vurdert å kunne vere eit symbolmål for høgreekstreme. For det andre vil mange muslimar, som inngår i det høgreekstreme fiendebiletet, vere samla i moskear og tilknytte arrangement, skriv PST.