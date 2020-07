Kald julimånad i Sør-Noreg

innenriks

– Det er berre å slå fast at juli har vore kald med temperaturar langt under normalen i store delar av Sør-Noreg, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Etter at det nærast var tropevarme i Noreg i juni, har juli vist seg frå motsett side. Over store delar av Sør-Noreg har gradestokken knapt bikka 20 grader i juli, og ingen dagar har oppnådd definisjonen høgsommardag, som er meir enn 25 grader.

Medan sommarmånaden har vore prega av godvêr i nord, har det vore heller labert sørpå. Pasvik i Finnmark kan skilte med den høgaste makstemperaturen i juli med 27,4 grader, men også det er nesten rekordlågt.

– Det at den høgaste noteringa i Noreg i juli er så låg som dette, er heilt uvanleg, og vi må tilbake til 1950 då høgaste noterte temperatur var 27,1 grader, seier meteorologen.

– Gode sjansar

Mot slutten av veka kan det likevel slå om, og fredag er siste sjanse for ein verkeleg sommarvarm dag før juli slår over i august. Ifølgje Rafael Escobar Løvdahl er det likevel gode sjansar for at Austlandet då faktisk kan få i det minste éin dag med sommarvarme.

– Fredag er det gode sjansar for at Viken får over 25 grader. Då blir det mykje sol og stort sett rolege vindforhold. Det kjem eit lågtrykk inn frå vest det som gjer at det blir fint, men gjennom helga går det litt tilbake igjen, seier Løvdahl.

Også Vestlandet og Trøndelag kan rekne med betre vêr inn mot helga. Vestlandet kan sjå fram til varmare vêr fredag og i Trøndelag ser det ut til at godvêret òg kan strekkje seg inn i laurdagen.

Ettermiddagsbyer i nord

– For Nord-Noregs del vil temperaturen mange stader halde seg over normalen i juli. Dei neste dagane blir prega av framleis varmt vêr, men med spreitt skydekke mange stader. Vidare vil det bli ein del ettermiddagsbyer ein del stader, seier Løvdahl.

Etter mange dagar med god sommarvarme i Aust-Finnmark vil temperaturen falle i helga og framover. Vinden i denne delen av landet vil snu, og nordavind vil føre til lågare temperaturar og tåke i kyststrøka og dessutan byer.

Det siste kan vere nyttig, for fleire stader i Nord-Noreg er det no så turt at det er skrive ut farevarsel for skogbrann.

– På Spitsbergen har det vore fire dagar på rappen med over 20 grader, og det er heilt uvanleg. Dette kjem av varme vindar frå Sibir og at det er rekordlite is der oppe. Men no kjem det kjøligare luftmassar òg dit, seier meteorologen.

