Ingen fengselstilsyn frå Sivilombodsmannen i fjor

Fengsel, utlendingsinternat, barnevernet og det psykiske helsevernet står alle på lista over institusjonar Sivilombodsmannen er sett til å overvake. I 2019 vart talet på tilsyn meir enn halvert, samanlikna med tidlegare år, skriv Klassekampen.

Ein gjennomgang av Sivilombodsmannens årsmeldingar viser at ombodet i perioden 2015–2018 besøkte mellom ti og tretten institusjonar årleg.

Klassekampens gjennomgang av Sivilombodsmannens besøksrapportar, viser at det utan unntak kjem fram kritikkverdige forhold ved fengselsbesøk.

I ein e-post til Klassekampen forklarer Richard Apeland, kommunikasjonsassistent for Sivilombodsmannen, at nedgangen kjem av at ombodet i 2019 prioriterte å skrive ei «særskild melding» om isolasjon til Stortinget. Dette er det sterkaste verkemiddelet ombodet har overfor forvaltninga. I denne meldinga blir resultata summerte opp av fem års arbeid, og ombodet konkluderer med at Noreg systematisk bryt dei såkalla Nelson Mandela-reglane, FNs minimumsreglar for behandling av innsette.

