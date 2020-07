FHI: Rundt halvparten av nye koronasmitta har vore utanlands

innenriks

Dei aller fleste av dei som er smitta etter reise utanlands, har vore i «raude» land, som er omfatta av karanteneplikt ved innreise til Noreg.

– Dei landa vi har flest registrerte tilfelle frå, er Kosovo, Serbia og Sverige. I same periode vart 9 personar smitta etter reise til Danmark, Polen eller Tyskland, land som på innreisetidspunktet hadde unnatak frå karantene, altså såkalla grøne land, overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding.

Ho er klar på at det framleis er snakk om låge smittetal, trass i at det har vore ein liten auke i smitta. Folkehelseinstituttet ventar sporadisk auke i smittetala i samband med lokale utbrot og klyngjer.

– Det er viktig at den gradvise gjenopninga av ulike funksjonar i samfunnet blir følgd opp lokalt gjennom sporing av nærkontaktar, isolering av dei som er sjuke, høg testkapasitet og gjennomføring av karantene etter gjeldande råd. Her er det viktig at kommunane følgjer opp, held Siri Hauge fram.



Berre 25 norske kommunar melde om smitte i veke 30. 94 personar vart melde smitta, som er ein auke frå 53 melde smitta i veke 29.



