Elden ber Høgsterett lauslate Jensen

Allerede førre veke varsla Elden at dei ville sende anken til Høgsterett. Jensen nådde då ikkje fram med anken i lagmannsretten og må sitje dei neste åtte vekene i varetekt, ifølgje rettsavgjerda.

No er anken send til høgaste nivå.

– Vi meiner det ikkje er rettsleg grunnlag for å fengsle Jensen før rettskraftig dom ligg føre når det ikkje frå noko hald er påstått at det vil støyte tryggleikskjensla for ålmenta at han er på frifot, seier Elden til NTB.

– Det diffuse omgrepet rettskjensle definert av den enkelte dommaren meiner vi ikkje tilfredsstiller kravet menneskerettane har til fengslingsgrunnlag, så vi har bede Høgsterett lauslate Jensen.

Ekspolitimann Eirik Jensen vart i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømd til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til grov narkotikakriminalitet. Dommen vart anka på staden.

