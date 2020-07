Dei nordiske folkekyrkjene saksøkjer staten

innenriks

– Stemninga er levert til Oslo tingrett, stadfestar advokat Frode Sulland i ein e-post til Vårt Land.

Han representerer dei nordiske folkekyrkjene (svenske, finske og islandske) som krev å få etterbetalt statsstøtte for åra 2017 til 2019.

Barne- og familiedepartementet avviste i slutten av januar i år grunnlaget til folkekyrkjene for søksmålsvarselet. Folkekyrkjene fremjar ikkje eit konkret beløp.

– Vi nøyer oss med å gjenta Sivilombodsmannens krav om at vi skal få betalt tilbake tilskota som ikkje er utbetalte sidan avgjerda, uttaler Per Anders Sandgren, sokneprest i Svenska kyrkan i Noreg, til Vårt Land.

Bakgrunnen for kravet er at folkekyrkjene tidlegare, etter avtale med staten, har fått lov til å bruke medlemsregistera frå heimlanda sine, slik at dei kunne overføre medlemskap når ein finne, islending eller svenske flytta til Noreg. Desse medlemmene fekk dei så statsstøtte for.

I 2015 vedtok likevel Kulturdepartementet at ordninga skulle endrast. Sidan 2016 har dei nordiske folkekyrkjene i staden vore nøydd til å innhente eit aktivt samtykke frå kvart enkelt innflytt medlem for å få statsstøtte for dei. Dette har først til ein betydeleg reduksjon i statsstøtta.

(©NPK)