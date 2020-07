Byråd i Bergen: Fallitterklæring om elsparkesykkelfirma vinn rettssak

innenriks

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), seier til VG at han fryktar konsekvensane viss Bergen kommune taper i tingretten denne veka mot elsparkesykkelutleigaren Ryde.

Kommunen meiner at utleigaren må søkje om løyve frå kommunen til å leige ut sparkesyklane, medan selskapet er usamde i dette. Vinn kommunen, må selskapet mellombels fjerne sparkesyklane frå gatene til ei endeleg avgjerd ligg føre.

– Viss retten konkluderer med at ein kan drive kommersiell utleigeverksemd av el-løparhjul utan avtale med kommunen, altså at kommunen ikkje kan regulere dette, er det ei fallitterklæring for transportpolitikken, seier Bakke.

