Russisk skip med slagside til kai i Tromsø

Politiet jobbar med å finne ei løysing for å tette lekkasjen og berge skipet, opplyser operasjonsleiar Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB.

Ifølgje Nordlys er det den russiske trålaren Arctic Lion som har fått slagside.

– Per no er det ein slepebåt på staden som er i aksjon, innsatsleiar frå politiet er på plass, og kystvakta er på veg for å hjelpe. Det blir jobba med å pumpe ut vatn av skipet, og planen er å pumpe ut så mykje som mogleg og dekkje til der vatnet kjem inn, seier Kileng.

Brannvesen er også på staden, og taubåten TB Lupus hjelper skipet.

Kapteinen er framleis om bord ved 15-tida tysdag ettermiddag, men mannskapet er på land, ifølgje operasjonsleiaren. Det er for augneblinken ikkje fare for utslepp.

– Eg ser båten ut av vindauget mitt, og han har tydeleg slagside, men det er umogleg å seie kor stor sjansen er for at han skal gå rundt, seier han.

