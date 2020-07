Reiselivsdirektøren: Imponert over kva hotella har fått til

innenriks

NRK melder tysdag at Forbrukarrådet sidan 1. mai har fått fleire meldingar enn vanleg frå folk som er misnøgde med prisen i høve til standarden på overnattingsstadene.

Dei siste to vekene har Krohn Devold vore på spontanbesøk på hotell i totalt åtte fylke. Direktøren for NHO Reiseliv fortel om hotell som har jobba beinhardt for å tilfredsstille hygienekrav, og som har kasta seg rundt etter endringar i koronaretningslinjer fleire gonger.

– Eg er imponert over kva dei har fått til med tanke på dei strenge reguleringane, seier ho til NTB.

Krevjande å snu om

Før sommaren uro reiselivet seg for at nordmenn på ferie i eige land statistisk sett legg igjen mindre pengar enn det utanlandske turistar tradisjonelt gjer. Hotella var òg uvisse på om nordmenn skulle booke i god nok tid.

– At det skulle bli fullt fleire stader, var ikkje mogleg for hotella å vite på førehand, seier Devold.

På grunn av smittevernomsyn var det fram til 15. juli forbode med buffeservering. Dermed vart det bordservering medan den klassiske frukostbuffeen måtte ta ein pause. Då det i midten av juli igjen vart tillate med frukostbuffé, fekk Devold mange førespurnader på hotella om at dette var vanskeleg å snu om på.

– Heile sommaren var planlagd for å drive utan buffé. Det får du ikkje endra på dagen sjølv om styresmaktene opphevar det, seier ho.

Devold avviser òg at hotella tek seg for godt betalt etter standarden som blir tilboden, og seier det berre skulle mangle at prisane er høgare når belegget enkelte stader er på 90 prosent.

– Dei fleste kundane har heldigvis ikkje sett kor vanskeleg det har vore å tilfredsstille hygienekrava, legg ho til.

– Tekne litt på senga

Hotelldirektør Øivind Wigand på Fretheim hotell i Flåm fortel om ein veldig positiv sommar, men seier at både hotellet inst i Aurlandsfjorden og andre hotell nok har vorte litt tekne på senga.

– Vi hadde rekna med eit belegg på kanskje 70 til 80 prosent, men så har det norske folket lytta til rådet om å feriere i eige land, seier han til NTB.

På hotellet har dei måtta snu seg rundt. Den såkalla lead-timen, tida mellom gjestene bookar og den datoen dei kjem til hotellet, er vanlegvis mellom éin og to månader. I sommar har han vore på ned mot tre dagar.

– Nordmenn tek det litt på vêret, men vi har måtta seie nei til nokon, seier han.

På Fretheim er prisen for eit standardrom litt over 2.000 kroner natta. Wigand vil ikkje kalle nordmenn kravstore, men dei norske gjestene veit kva dei vil ha, og dei bruker fasilitetane ved hotellet meir enn dei utanlandske gjestene gjer.

– Vi opplever ikkje at gjestene er misnøgde. Det er klart at det er ein og annan kommentar, men det er ikkje mykje, seier han.

Kjenner seg ikkje att

Heller ikkje ved enden av Norangsfjorden på Hotel Union Øye merkar hotelldirektør Mariann Øye-Mork at gjestene i sommar har vore misnøgde med opphaldet. Tvert imot.

– Eg kjenner meg ikkje igjen i det. Eg står ofte i utsjekken, og det er ofte godord, men så er vi bortskjemde med dei beste gjestene i verda, seier ho.

Eit rom på hotellet i Ørsta kommune på Sunnmøre kostar no midt i høgsesongen mellom 3.000 og 4.000 kroner natta. Øye-Mork innrømmer at det er dyrt, men at hotellet òg leverer både på kvalitet og service. Ho avviser at norske turistar er kravstore.

– Norske gjester er dei beste i verda. Dei har krav og forventningar. Det er dyrt å feriere i Noreg, og då skal vi levere.

Ved både Fretheim og Øye har dei gått tilbake til frukostbuffé etter ein periode frukost vart servert ved borda.

– Vi opplever ikkje at folk var misnøgde med det. Det var skikkeleg luksus, nesten som å vere heime hos bestemor og sjølvsagt veldig dyrt og tidkrevjande, men vi serverer framleis kaffi ved borda og har ein ekstra mann på jobb.

