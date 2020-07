Oslos største suvenirbutikkjede konkurs

innenriks

Butikken har ifølgje 2A8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dagens Næringsliv dei tre siste åra omsett for over 114 millionar kroner gjennom sal av mellom anna bustete troll, korketrekkjarar med norske flagg, ostehøvlar og diverse klede med norske motiv retta mot utanlandske turistar.

Selskapet hadde eit underskot på 1,7 millionar i resultat i 2019, som var ei forbetring frå 4,1 millionar i 2018, men koronapandemien har sett ein bråstoppar for selskapet.

– SE Retail kjøpte opp selskapet i byrjinga av mars. Då eigarane tok over, var Norway Shop ein butikk som hadde slite med økonomien ei stund, og eigarane ønskte å ta over for å gjere han lønsam, seier talspersonen for selskapet og tidlegare styreleiar advokat Harald Ryen til DN.

– Så kom Covid-19, og sidan kundegrunnlaget er hovudsakleg utanlandske turistar, så vart omsetnaden nærast borte over natta, seier Ryen.

