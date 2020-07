KNM Helge Ingstad lagd ut på anbod for opphogging

innenriks

Om lag ti år etter at han stolt vart sjøsett som ei av dei største investeringane i Forsvaret, har Forsvarsmateriell lagt ut skipet på konkurranse for opphogging på den offentlege anbodsplassen Doffin, skriv Forsvarets Forum.

Forsvarsmateriell har sett frist til 4. september for å få tilbod eller førespurnad om deltaking. Det blir bede om at tilbod blir sende inn på norsk, og at oppdraget med å hogge opp skipet blir gjennomført i Noreg. Vidare skal skipet demilitariserast og destruert materiell vinnast att.

Krigsskipet og tankskipet Sola TS kolliderte om morgonen 8. november 2018. Fregatten vart liggjande i fjøresteinane nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire månader før han vart heva og frakta til Haakonsvern i Bergen.

KNM Helge Ingstad, som vart levert hausten 2009, er den fjerde av totalt fem norske fregattar i Nansen-klassen som vart leverte i perioden 2006 til 2011 frå det spanske verftet Navantia. Prisen for alle fem fregattane var 21 milliardar kroner.

