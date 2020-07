Diskrimineringsnemnda skal verne varslarar

innenriks

Regjeringa vende tommelen ned for å opprette ei eiga nemnd då ho i fjor la frå la fram proposisjonen om betre vern for varslarar, skriv Rett24. No har Arbeids- og sosialdepartementet komme til at Diskrimineringsnemnda allereie har tilstrekkeleg juridisk kompetanse til «å sikre rettstryggleiken til partane og riktige avgjerder». Departementet viser mellom anna til at det i saker om gjengjelding mot varslarar hovudsakleg handlar om bevisvurdering og til kravet om at nemndleiarane må ha dommarerfaring.

– Sidan saker om gjengjelding etter varsling har mange likskapstrekk med diskriminerings- og trakasseringssaker, meiner departementet at dei rettstryggingsvurderingane som er gjorde i tilknyting til Diskrimineringsnemnda òg vil vere gyldige i saker om gjengjelding etter varsling, står det i eit høyringsnotat om saka.

Nemnda skal ha myndigheit til å tilkjenne oppreising og erstatning ved brot på gjengjeldingsforbodet.

Saker der gjengjeldinga består i oppseiing eller avskjed, skal framleis behandlast av domstolane.

