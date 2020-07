Belgia kan bli vurdert som raudt i slutten av veka

innenriks

Landet har eit smittetal på 27,5 per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, og trenden går oppover, skriv Folkehelseinstituttet.

– Derfor varslar vi allereie no at Belgia kan kome til å bli markert som raudt i oversikta over land som krev karantene ved innreise til Noreg, seier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet.

Kravet for at eit land skal bli godkjent som «grønt» og friteke for innreisekarantene til Noreg, er maksimalt 20 smitta per 100.000 innbyggjarar. Belgia låg likevel under 20 då dei vurderte fargen sist torsdag. Landet innførte måndag strengare smitteverntiltak, mellom dei at talet på nærkontaktar utanfor eigen familie skal reduserast til fem per person.

