Belgia kan bli vurdert som raudt i slutten av veka – nordmenn i landet blir varsla

Landet har eit smittetal på 27,5 per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, og trenden går oppover, skriv Folkehelseinstituttet.

– Derfor varslar vi allereie no at Belgia kan komme til å bli markert som raudt i oversikta over land som krev karantene ved innreise til Noreg, seier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet melder tysdag at dei vil sende SMS til norske borgarar i Belgia allereie no for å gjere merksam på at situasjonen er i ferd med å endre seg. Då statusen for Spania var i ferd med å endre seg førre veke, gjorde Helsedirektoratet det same.

Kravet for å bli godkjend som «grønt» og friteke for innreisekarantene til Noreg er maksimalt 20 smitta per 100.000 innbyggjarar. Belgia låg likevel under 20 då førre vurdering vart gjord sist torsdag. Landet innførte måndag strengare smitteverntiltak, mellom dei at talet på nærkontaktar utanfor eigen familie skal reduserast til fem per person.

Ein karantene vil ikkje ha tilbakeverkande kraft for nordmenn som allereie er i Belgia. Informasjon om ei avgjerd om å endre landet frå «grønt» til «raudt» vil bli formidla umiddelbart etterpå.

– Vi legg elles vekt på dei generelle reiseråda; alle bør vurdere om dei skal reise. All reise kan innebere ein auka risiko for smitte, og situasjonen dit du reiser, kan endre seg raskt. Derfor må alle setje seg godt inn i forholda lokalt. Spesielt personar i risikogrupper må nøye vurdere reiser, seier Hauge.

