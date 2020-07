Åtte kyr drepne då høgspentleidning fall ned i Valdres

innenriks

Dyra vart funne samla, med uisolert straumkabel i sikksakk mellom seg.

Bonden som eig dyra fortel til avisa Valdres at det er snakk om to vaksne kyr, fem kviger og ein kalv. Dei gjekk i utmark eit godt stykke frå resten av flokken som totalt tel 58 dyr.

– Eg synest det var heilt utruleg uflaks at dette skjedde. Kva er oddsen for å vere akkurat under der når ein høgspentleidning fell ned? seier bonde Knut Roar Aaberg.

Han fortel at alle dei fem kvigene var drektige og skulle kalve neste vår.

– Eg fekk forklart av mannskapa som var ute for å rette feil då dei fann dyra, at det sannsynlegvis hadde roke ein isolator oppe i ei mast. Det hadde deretter vorte overslag til den Y-forma stålbjelken, som igjen hadde ført til at trestolpen brente over og leidningen fall ned akkurat der dyra var, seier Aaberg.

Ifølgje Bjørg Brestad, administrerande direktør i Valdres Energi Nett, er både Mattilsynet og politiet rutinemessig varsla om saka. Ho seier at kraftselskapet tek ansvaret for hendinga.

(©NPK)