Utanlandstrafikken frå norske flyplassar framleis langt mindre enn i fjor

innenriks

Innlandstrafikken på norske flyplassar i veke 30 var 35 prosent lågare enn same veke i fjor, medan utanlandstrafikken framleis er heile 85 prosent lågare. Til saman er nedgangen samanlikna med fjoråret på 62 prosent, viser førebelse trafikktal frå 0per20uke20hittil20i20C3A5r20Avinor20uke2030.PDF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Avinor.

I veke 30 flaug nesten 425.000 passasjerar frå flyplassar i Noreg, mot nesten 1,31 millionar i same veke i 2019, viser førebelse trafikktal. Veke 29 og 30 var dei første vekene der store delar av Europa igjen var fritekne for innreisekarantene til Noreg.

Dette er likevel den minste nedgangen sidan veke 11. På det lågaste, i veke 15, var det 95 prosent færre passasjerar som var innom norske flyplassar samanlikna med året før. Sidan då har tala gradvis teke seg oppover.

Av dei ti største flyplassane i Noreg er det Oslo lufthamn Gardermoen som har den største nedgangen. Hovudflyplassen hadde mindre enn 193.000 passasjerar i veke 30 i år, mot 632.000 året før. Det svarar til ein nedgang på 69 prosent. Til samanlikning var berre 28 prosent færre innom Bodø lufthamn enn under same veke i fjor. Også Bergen, Trondheim og Stavanger har mista mellom halvparten og to tredelar av trafikken samanlikna med fjoråret, medan flyplassane i Nord-Noreg har opplevd betrakteleg mindre nedgang.

(©NPK)