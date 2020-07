Rekordsal av dyre luksusbustader før ferien

innenriks

Fjoråret var eit svært godt år for luksusmarknaden, melde eigedomsmeklarkjedene, men i år går det endå betre.

– Eg er overraska over kor raskt denne marknaden har teke seg opp igjen, seier administrerande direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren til Dagens Næringsliv.

Juli har vore ein ekstremt sterk månad i bustadmarknaden, med ei kraftig prisutvikling i Oslo på heile fire prosent, ifølgje førebelse tal frå DNB Eiendom.

Privatmegleren har selt 189 bustader over 15 millionar kroner hittil i år, samanlikna med 115 i same periode i fjor. 72 bustader er gått for over 20 millionar kroner, mot 44 i fjor.

Av dei aller dyraste bustadene over 50 millionar kroner, har dei hittil selt sju i år, mot fire i fjor.

Christoffer Askjer, dagleg leiar og partnar hos Sem & Johnsen, fortel til DN at dei har selt 117 bustader over 15 millionar kroner mellom 1. januar og 1. juli. I same periode i fjor selde dei 102 bustader i same prisklasse.

I Oslo, Asker og Bærum har DNB Eiendom selt 26 bustader over 15 millionar sidan midten av mars. I fjor selde dei 22 i same periode.

(©NPK)