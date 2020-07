Mann angreip vekter og beit politiet i Skien

innenriks

Gjerningspersonen er ifølgje politiet ein mann i 20-åra, og hendinga skjedde ved kjøpesenteret Herkules i Skien.

– Politiet fekk melding klokka 17.35 om at det var slåstkamp ved kjøpesenteret Herkules. Det er ein vekter som er slått ned, og per no er skadeomfanget på vedkommande ukjent, seier operasjonsleiar Anne Meyer til NTB.

Gjerningsmannen stakk av frå staden, men politiet fann ved hjelp av vitne mannen, som gjekk til angrep på politiet.

– Mannen har gått til angrep på politiet og både bite, og dessutan slått ned ein tenestemann. Han er no under kontroll, seier Meyer.

