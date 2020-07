Koronautbrot i Moss – politiet kopla inn

innenriks

21 personar i Moss har fått påvist koronasmitte dei siste to vekene.

– Det er alvorleg og ei påminning om at vi framleis er midt i ein pandemisituasjon med eit virus som spreier seg raskt, sa ordførar i Moss, Hanne Tollerud (Ap), på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Totalt er det registrert 123 smitta i Moss under koronaperioden.

Koplar på politiet

Kommuneoverlege Kristian Krogshus seier at dei siste 13 tilfella utgjer eit lokalt smitteutbrot, og han antek at desse kan sporast tilbake til eit privat selskap.

Til Dagbladet opplyser Krogshus at dei har problem med å få tak i arrangøren av selskapet og at politiet derfor er kopla inn. Dei har ikkje fullstendig oversikt over talet på menneske som deltok.

– Vi har enno ikkje fått tilbakemelding frå arrangøren av det private selskapet, og han tek ikkje telefonen når vi ringjer. Eg har derfor kopla inn politiet, som har stadfesta at dei vil kontakte arrangøren i kveld slik at han gir oss oversikt over kven som var til stades, seier han.

Testar bebuarar på omsorgssenter

Dei andre åtte tilfella kan sporast tilbake til to ulike utanlandsreiser til såkalla grøne land.

I tillegg opplyser kommunen at 20 tilsette ved eit omsorgssenter er i karantene, medan to tilsette og ein bebuar er smitta. Institusjonen det reier seg om er Rosnes bu- og servicesenter på Jeløya utanfor Moss sentrum. Der er ein i gang med å teste alle på avdelinga det gjeld.

– Det er åtte eller ni bebuarar som er nærkontaktar, seier Krogshus.

Blir ikkje nedstenging

Kommuneoverlegen presiserte likevel at det ikkje er aktuelt å gjennomføre nokon lokale nedstengingar i Moss som følgje av det lokale utbrotet. Éin utestad i Moss vart stengd fredag på grunn av brot på smittevernreglane.

– Sjølv om Moss er i ein situasjon med eit lokalt utbrot av korona, er ikkje Moss isolert og vi er heller ikkje tilbake i ein situasjon med total nedstenging, sa ordføraren.

Likevel var overlegen klar på at det er naturleg å avgrense talet på større arrangement, der det er vanskeleg å overhalde smittevernreglane.