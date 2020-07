Ingen koronapust i bakken for sjukehustilsette

innenriks

– Her er det fullt og meir enn fullt. Og det har det vore ei stund, seier hovudtillitsvalt for sjukepleiarane på Bærum sjukehus, Anne Grete Bjaaland, til NTB.

Den siste tida har talet på koronapasientar på norske sjukehus vore svært lågt, og måndag var berre sju personar innlagde.

Men det låge talet betyr likevel ikkje at situasjonen er normalisert og at arbeidspresset blir mindre.

Korona gir meirarbeid

Frykta for koronasmitte fører nemleg til mykje meirarbeid for sjukepleiarane. Alle pasientar som kjem inn, må behandlast som om dei er koronasmitta.

– Korona gjer situasjonen vanskelegare, og vi må framleis sørgje for ikkje å få smitta inn i huset. Det betyr mykje meir jobb, særleg for dei som jobbar i akuttmottaket, seier Bjaaland.

Mellom anna må sjukepleiarane iføre seg fullt verneutstyr og gjennomføre testing før pasientane kan trillast vidare inn i systemet.

Den registrerte aktiviteten på sjukehuset er likevel ikkje høgare enn på same tid i fjor, med unntak av fødeavdelinga, ifølgje klinikkdirektør Anders Debes.

– Det er færre innleggingar, og pasientane ligg kortare inne på sjukehuset enn i juni og juli 2019, opplyser han.

Også på Drammen sjukehus har aktivitetsnivået vore som forventa i ferieperioden, opplyser klinikkdirektør Britt Eidsvoll.

Men det omfattande smitteverneregimet kjem altså i tillegg.

– Eit val

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad erkjenner at smittevernet krev ein del av helsetenesta.

– Men det vil krevje mykje meir å få smitteutbrot inne blant pasientar eller tilsette. Så det er eit val ein har gjort for å kunne sikre ei tilnærma normal drift utan mykje smitte, seier han til NTB.

– Dette må vi nok stelle oss til i heile varigheita til pandemien.

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), som sjølv har ei fortid som spesialsjukepleiar, peikar på at også ferieavviklinga fører til høgare arbeidspress.

– Det gjer at nokon er på ferie, det gjer at det blir ein heilt anna arbeidstilhøve i tillegg på grunn av mange vikarar som er inne. Det gjer at ein nær sagt spring dobbelt så fort, for ein har med seg litt uerfarne folk. Det får store konsekvensar, seier ho.

Straks hjelp

Bærum sjukehus har teke ned pasienttalet noko for å kunne avvikle sommarferie for dei tilsette. No er det særleg umiddelbart hjelpe-pasientane som fyller opp sjukehussengene, ifølgje Bjaaland.

– Vi visste jo at det var ein del som hadde late vere å komme til sjukehuset i koronatida, og rekna nok med at det ville bli litt meir trykk når pandemien gjekk over. Men dei som kjem no, er mest umiddelbar hjelp, seier ho.

Akutte kriser krev ofte meir av dei tilsette. Klinikkdirektøren påpeikar at fleire avdelingar òg har redusert bemanning i sommarferien.

– Derfor er det meir fokus på akutte hendingar og på pasientar som ikkje kan vente til over sommaren, seier Debes.

Pasientar i kø

Samtidig har sjukehusa fått beskjed om å få unna køen av ventelistepasientar, som voks kraftig i koronatida.

I april og mai venta pasientar i gjennomsnitt 84 dagar på behandling. Det er 24 dagar meir enn på same tid i fjor, då ventetida var 60 dagar i snitt, ifølgje Helsedirektoratet. Tala for juni og juli er først venta i midten av august.

