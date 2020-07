Frp-utval vil forlengje sjukelønsperioden for delvis sjukmelde

innenriks

Utvalet leverte nyleg innstillinga si til Frps programkomité som skal leggje fram forslag til eit nytt partiprogram på landsmøtet for neste år.

Dagens ordning er urettferdig, meiner Erlend Wiborg, som er leiar av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Blir trekte heile dagar

I dag blir sjukeløn gitt i eitt år, anten du er delvis sjukmeld og jobbar halve dagar, eller er heilt borte. Det tyder at om ein jobbar ein halv dag, tel dette som ein heil dag i sjukelønsperioden.

– For meg gir det lite meining at ein halv dag skal reknast som ein heil dag. Det er både ei dårleg og urettferdig løysing å trekkje halve dagar som heile dagar frå sjukepengeperioden og i realiteten forkorte retten til full sjukeløn for dei som jobbar delvis under sjukeperioden, seier Wiborg til NTB.

Frp-utvalet vil derfor erstatte dagens ordning med ei tidskontoordning. Det kan leggje til rette for at fleire kan stå i jobb i noko lengre tid, meiner utvalet.

– Med ei meir fleksibel sjukelønsordning, rekna på det faktiske fråværet, vil ein kunne «strekkje» full sjukeløn over to år og jobbe seg tilbake i sitt eige tempo. Vi veit at kontakt med arbeidsplassen under sjukdom bidreg til å redusere risikoen for langvarig fråvær og på sikt uføre, slår Wiborg fast.

– Ein som til dømes har hatt kreft og slit med trøyttleik som etterverknad av behandlinga, vil kanskje ha behov for å jobbe noko redusert lenger enn eitt år, påpeikar han.

Må over på AAP

I dag må desse pasientane over på arbeidsavklaringspengar (AAP) etter eitt år dersom arbeidsevna er redusert med meir enn 50 prosent.

– Dei som har over 50 prosents arbeidsevne, kan kjenne seg pressa til å gå tilbake til full jobb for tidleg eller å søkje seg mot AAP, seier Wiborg.

Graderte sjukefråvær utgjer i dag rundt 21 prosent av alle sjukmeldingar, ifølgje tal frå Nav. For langtidssjukmelde over 12 veker har delen med gradert sjukmelding auka frå 33 prosent i 2010 til 45 prosent i 2018.

