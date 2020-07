Fire First-hotell i Noreg får nye eigarar etter konkurs

innenriks

Det skriv Dagens Næringsliv og E24.

– I helga vart det inngått avtale med Host Hoteleiendom AS. Dei overtek drifta av First Hotel Millennium, First Hotel Grims Grenka, First Hotel Breiseth og First Hotel Atlantica, seier bustyrar Egil Hatling til E24.

Selskapet har òg sikra seg aksjane i First Hotel International AS, Host Hotel GRAM AB og Hotel Management Sverige AB. Det inneber at Host overtek drifta av fire hotell i Sverige.

Kva som skjer med First-hotella i Bergen og Hamar, er førebels uvisst. Dei blir drifta av konkursbuet inntil vidare. First Hotel & Suites Oslo West vart tidlegare i bubehandlinga ført tilbake til gardeigar.

Eigedomskonsernet Host er ein del av Flying Elephant, som er eigd av Asmund Haare. Han og familien eigde ein tredel av Maribel-konsernet som melde oppbod 14. juli.

Maribel-konsernet, som dreiv over 50 First og Moxy-hotell i Noreg, hadde ei gjeld på over éin milliardar kroner.

