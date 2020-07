innenriks

Det skriv TV 2.

– Vi har tilkalla bombegruppa frå Oslo for å hjelpe oss. Det er for tidleg å seie kva det er, men det er ein mistenkjeleg gjenstand som gjer at bombegruppa vart tilkalla, seier operasjonsleiar Arne Norevik i Innlandet politidistrikt til kanalen.

Gruppa vart frakta frå Oslo med helikopter. Sidan rasteplassen raskt vart sperra av, var det ikkje behov for evakuering.

