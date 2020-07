Ytterlegare fire Maribel-selskap slegne konkurs

innenriks

Konkursen rammar mellom anna det store hotell- og konferansesenteret på Hellerudsletta i Lillestrøm kommune, skriv E24.

Dei fire selskapa som vart slegne konkurs torsdag, er X Meeting Point Norway AS, Sweden Hotel Management AS, Belvar Brands AS og Belvar Life Oslo.

– Først vart det opna konkurs i dei operative selskapa til konsernet. Når vi ryddar i selskapsstrukturen, har vi opna konkurs i selskapa som er ulønnsame og insolvente, seier bustyrar Egil Hatling.

Hotellkonsernet Maribel vart slått konkurs 14. juli. Det har drive meir enn 50 First- og Moxy-hotell i Noreg.

(©NPK)